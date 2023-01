Pompa ciepła nie wystarczy. Musisz się dobrze przygotować

Modernizacja systemu ogrzewania w starym budynku to często jeden z głównych punktów podczas jego remontu. Mające kilkadziesiąt lat kotły nie spełniają dzisiejszych standardów, ani pod kątem ekologii, ani opłacalności. Trzeba jednak wiedzieć, że samo źródło ciepła to nie wszystko.

Remont starego budynku może być jak studnia bez dna. Aby dostosować go do współczesnych standardów, często potrzeba ogromnych nakładów pracy i pieniędzy. Wiele osób myśli, że wymiana źródła ciepła może odbywać się we względnie prosty sposób - wystarczy zlikwidować stary piec i w jego miejsce zainstalować nowe urządzenie grzewcze. Nie zawsze jest to jednak tak proste.

W przypadku wymiany pieca na paliwo na stałe na pompę ciepła łatwo popełnić istotny błąd. Polega on na niewłaściwym przygotowaniu się do tej inwestycji. Andrzej Minikowski z NIBE Biawar podzielił się swoimi uwagami na temat inwestycji, które należy poczynić przed zakupem i montażem pompy ciepła na łamach serwisu GlobEnergia.

Należy pamiętać, że przy wymianie starego źródła ogrzewania na pompę ciepła sam montaż urządzenia może być tak naprawdę dopiero ostatnim krokiem, który wykonujemy. Wcześniej należy odpowiednio przygotować budynek do tego typu inwestycji. Pompa ciepła to urządzenie skrajne różne od klasycznego pieca, w związku z tym ewentualne zaniedbania mogą być znacznie silniej odczuwalne, gdy zdecydujemy się na montaż tego rodzaju ogrzewania.

Pompa ciepła - co zrobić przed instalacją?

Podstawowym aspektem, o który należy zadbać w przypadku pomp ciepła, jest właściwa termoizolacja budynku. Stare domy często nie są ocieplone lub są ocieplone cienkim styropianem, który nie izoluje ścian w pożądany dziś sposób. Podobnie może wyglądać sytuacja z dachem, który może wymagać ocieplenia.

Kolejnym elementem domu, który może przyczyniać się do dużych ubytków ciepła z wewnątrz, jest stolarka okienna i drzwiowa. Okna i drzwi sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat mogą nie izolować już budynku w odpowiedni sposób. Ich niewłaściwe uszczelnienie i niezbyt skuteczna termoizolacja budynku doprowadzają do dużych strat ciepła, które mogą przekładać się na ogromne koszty w kontekście pompy ciepła.

Jeśli urządzenie takie zostanie zamontowane w domu, w którym występuje wiele mostków termicznych, przez które ciepło "ucieka" na zewnątrz, wówczas podczas procesu doboru pompy można dojść do wniosku, że do ogrzania budynku będzie potrzebne o wiele mocniejsze urządzenie, niż miałoby to miejsce po przeprowadzeniu modernizację. To zaś może wiązać się z problemami z eksploatacją pompy.

- Przede wszystkim ze względu na tryby pracy, którymi posługuje się pompa ciepła. Najczęściej zbyt duża moc pompy ciepła kończy się tak zwanym traktowaniem, czyli zbyt dużą liczbą startów w stosunku do czasu pracy urządzenia. To z kolei powoduje szybsze zużycie elementów pompy ciepła i pracę na częściowym, czy też niskim obciążeniu, co odbija się na współczynniku efektywności COP, generując wyższe koszty eksploatacji. - mówi Adam Minikowski z NIBE Biawar.

Nie tylko źródło ciepła. Przyjrzyj się grzejnikom

Wymiana samego źródła ciepła to jedynie część procesu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Przy rozważaniu inwestycji w pompę ciepła należy przyjrzeć się też całej instalacji grzewczej - rurom, złączom, a przede wszystkim grzejnikom. Niewłaściwa izolacja rur może doprowadzać do strat ciepła, zanim to zostanie doprowadzone do miejsca docelowego. To jednak nie największy problem.

Więcej problemów mogą wygenerować nieodpowiednie grzejniki. Stare, żeliwne kaloryfery nie sprawdzą się w połączeniu z pompą ciepła. O wiele rozsądniejszym rozwiązaniem są klimakonwektory lub przynajmniej kaloryfery płytowe o dużej powierzchni grzewczej, dzięki czemu lepiej sobie radzą z ogrzewaniem niższą temperaturą. Kolejnym aspektem jest zanieczyszczenie instalacji - przez lata eksploatacji w rurach i grzejnikach mogły odkładać się różnego rodzaju brudy i muł, przez co efektywność tych urządzeń może być mniejsza, niż przewidywał producent.

- Warto pamiętać również o analizie dotychczasowego źródła ciepła. Daje ona dosyć cenne informacje, ponieważ projektant na podstawie informacji o zużyciu paliwa jest w stanie ocenić budynek i porównać go z analizą wykazaną przez certyfikat czy też audyt energetyczny, czy te wartości są ze sobą zbieżne - komentuje ekspert NIBE Biawar.

Pompa ciepła - instalator powinien wiedzieć wszystko

Decydując się na montaż pompy ciepła, warto wybrać doświadczonego instalatora, który przeprowadzi odpowiedni wywiad, dzięki czemu łatwiej będzie mu dobrać odpowiednie urządzenie do potrzeb konkretnego budynku. Chodzi tu nie tylko o jego metraż, liczbę grzejników oraz stan termoizolacji, ale choćby o liczbę mieszkańców i rodzaje urządzeń zużywających ciepłą wodę.

- Inne ilości CWU zużywa prysznic, inne wanna, a jeszcze inne funkcje hydromasażu, itp. Ilość zużywanej ciepłej wody użytkowej jest też ważna w kontekście doboru kolejnych elementów instalacji pompy ciepła - komentuje Adam Minikowski.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii