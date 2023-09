Koniec elektrycznych hulajnóg. Pierwsze miasto w Europie mówi dość

Paryż nie chce elektrycznych hulajnóg . W wyniku głosowania przeprowadzonego wiosną, operatorzy hulajnóg zostali zmuszeni do ich wycofania. Mimo iż w głosowaniu uczestniczyło jedynie niewielkie grono mieszkańców stolicy Francji, to jednak ci, którzy zdecydowali się oddać swój głos, w zdecydowanej większości opowiedzieli się przeciwko usłudze umożliwiającej wypożyczenie hulajnogi i pozostawienie jej w dowolnym miejscu miasta - przypomina AFP.

Jak informuje New York Times, w referendum wzięło udział około 100 tysięcy paryżan, co stanowi około 7 procent uprawnionych do głosowania. Aż 89 procent spośród tych, którzy zdecydowali się oddać swój głos, popierało wprowadzenie zakazu wypożyczania hulajnóg elektrycznych.