Koniec pewnej epoki? Smartfony kultowej marki znikają z półek sklepów

Smartfony Nokia przez lata były symbolem solidności i niezawodności na rynku mobilnym. Jednak wszystko wskazuje na to, że nadchodzi koniec tej wyjątkowej ery. HMD Global, firma odpowiedzialna za produkcję i sprzedaż urządzeń z logo Nokii, zdecydowała się wycofać te telefony ze swojej oferty. Choć smartfony te były jeszcze przez pewien czas dostępne w sprzedaży, ich miejsce zajmują teraz nowoczesne modele pod własną marką HMD. Co to oznacza dla fanów Nokii i czy legendarny producent całkowicie zniknie z rynku?