Korzystaliście z niej na początku internetu. Teraz popularna apka zamyka się na dobre

ICQ, które zadebiutowało w 1996 roku, umożliwiało użytkownikom wysyłanie wiadomości tekstowych w czasie rzeczywistym. Nazwa komunikatora pochodzi od angielskiego zwrotu "I Seek You", co odzwierciedlało ideę nawiązywania kontaktów i znajdowania nowych znajomych online.

Swojego czasu ICQ był jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych, ale w miarę rozwoju mediów społecznościowych i upowszechniania się innych apek, jego popularność spadała. W 2010 r. został przejęty przez rosyjską firmę DST, właściciela VK, ale mimo to ICQ cały czas był dostępny i oferował nowe funkcje takie jak rozmowy wideo oraz integracja z mediami społecznościowymi. Teraz to wszystko się zmieni.

Nie jest to jednak specjalnym zaskoczeniem, ponieważ komunikator już od dłuższego czasu był zaniedbywany przez rosyjskich programistów. Jak zauważył serwis The Verge, aplikacja zniknęła ze sklepów Apple App Store i Google Play już jakiś czas temu. W międzyczasie pojawiły się nowsze, bardziej atrakcyjne alternatywy, które naturalnie wyparły wiekowy komunikator.

Zamknięcie ICQ oznacza koniec pewnej ery w historii komunikatorów internetowych. Aplikacja, która kiedyś była nieodłącznym elementem codziennej komunikacji online, ustępuje miejsca nowoczesnym rozwiązaniom. Użytkownicy muszą teraz poszukać nowych narzędzi do komunikacji, które sprostają ich potrzebom i oczekiwaniom.

Przez lata ICQ zyskało wielu lojalnych użytkowników, którzy teraz będą musieli przenieść swoje kontakty i rozmowy do innych platform. To również znak czasu, pokazujący, jak szybko technologie ewoluują i jak nieustannie musimy się do nich dostosowywać.