OpenAi stawia opór kontrowersyjnemu projektowi ustawy o sztucznej inteligencji. Co na to senatorowie?

OpenAI wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec kontrowersyjnego projektu ustawy o sztucznej inteligencji w Kalifornii, twierdząc, że nowe przepisy mogą zahamować innowacje i doprowadzić do odpływu talentów technologicznych z regionu. Co na to senatorowie i jakie mogą być konsekwencje tej decyzji?