Lepiej usuń te aplikacje, jeśli korzystasz z Androida. Mogą wykradać twoje dane

W systemie Android często zdarzają się aplikacje skrywające w sobie złośliwy kod, który może służyć między innymi do kradzieży prywatnych danych. Najnowszy raport Top10VPN wskazuje, że spora liczba zainfekowanych aplikacji to właśnie VPN-y, które nie są odpowiednio zabezpieczone i mogą umożliwiać niekontrolowany dostęp do danych użytkowników.