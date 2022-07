Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba korzysta z dysku SSD. Jego pojemność może zaskakiwać

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba każdego dnia generuje do 57 GB danych (jest to zależne od liczby zaplanowanych obserwacji). Dla porównania wciąż działający Teleskop Hubble'a generuje ich 1-2 GB dziennie. Dane zebrane z instrumentów naukowych teleskopu są przechowywane na dysku SSD o pojemności 68 GB. IEEE Spectrum podkreśla jednak, że 3 proc. pamięci jest zarezerwowane dla danych inżynieryjnych i telemetrycznych.

Pamięć na pokładzie JWST wystarcza do zbierania danych przez około 24 godziny, zanim zabraknie miejsca. Obecnie nie stanowi to większego problemu, bo teleskop może przesyłać dane z powrotem na Ziemię z szybkością 28 Mb/s za pośrednictwem połączenia w paśmie Ka 25,9 GHz z siecią Deep Space Network. Tę samą sieć wykorzystują inne kosmiczne instrumenty NASA, w tym sonda Parker Solar Probe, sondy Voyager czy łaziki marsjańskie. Sprawne działanie sieci zapewniają m.in. trzy kompleksy antenowe - w Canberze, Madrycie i Barstow.

Alex Hunter, ekspert cytowany przez IEEE Spectrum zwraca uwagę, że pojemność dysku SSD Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba do końca jego 10-letniej misji najprawdopodobniej spadnie do 60 GB. Odpowiedzialne za to będą wspomniane już trudne warunki kosmiczne, a szczególnie promieniowanie i zużycie w przestrzeni kosmicznej. W efekcie narzędzie NASA nie będzie miało dużego zapasu miejsca. Istnieje jednak szansa, że do tego momentu agencje kosmiczne wynajdą nowe sposóby przesyłu i zabezpieczania danych, które pozwalają na jeszcze lepsze poznanie i zrozumienie Wszechświata.