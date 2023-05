"Król" powrócił. Oto nowe hulajnogi Xiaomi

Obie nowe hulajnogi elektryczne Xiaomi rozpędzają się do 20 km/h, ale Electric Scooter 4 robi to dynamiczniej, dzięki (większym też niż u poprzednika) 10-calowym kołom i silnikowi o mocy szczytowej na poziomie 600 W. "Motor" ten pozwala także na pokonywanie wzniesień do 16 proc., a duży akumulator umożliwia przejechanie nawet 35 km na jednym ładowaniu. Plusem ma być również stosunkowo niewielka waga, wynosząca 17,3 kg.