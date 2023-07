Księżyc w centrum miasta. Ponad 157 metrów średnicy

Sphere to nowy teatr, który stanął w Las Vegas. Z okazji Dnia Niepodległości, który w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest 4 lipca, zaprezentowano premierowy spektakl z wykorzystaniem Sphere. Przechodnie mogli podziwiać 1,2 mln diod LED w akcji. Trzeba przyznać, że było naprawdę widowiskowo.

Powierzchnia Sphere, na której rozmieszczono 1,2 mln diod LED to ok. 580 tys. stóp kwadratowych, co w przeliczeniu daje blisko 54 tys. metrów kwadratowych. Jak czytamy w The Verge, kolejne krążki LED są oddalone od siebie o ok. 20 cm. Każdy z nich zawiera 48 diod LED, z których każda może wyświetlać 256 milionów kolorów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Sphere jeszcze nie zostało oficjalnie otwarte, ale już teraz można oglądać wyświetlane na nim animacje. Pierwszy koncert w obiekcie ma się odbyć we wrześniu. Zagram tam wówczas zespół U2. Sphere liczyć będzie sobie 18 tys. miejsc siedzących i będzie wyposażone w zawijany ekran LED 16K. Koszt inwestycji w budowę teatru to ponad 2 mld dolarów.

Obiekt nastawiony jest na tworzenie wyjątkowych wrażeń z koncertów czy seansów. Siedzenia, w które został wyposażony, są haptyczne. Mogą wibrować i dopasować się do tego, co widać na ekranie, na przykład symulując trzęsienie ziemi. Sphere jest też przystosowane do tworzenia seansów 4D - widzowie będą mogli odczuć efekty wiatru, temperatury czy nawet zapachów.

Jak czytamy w CNN, elewacja Sphere będzie podświetlana codziennie - za dnia i w nocy. Wyświetlane będą animacje i obrazy, które czasem będą nawiązywać do określonych świąt lub wydarzeń, jak na przykład dynia z okazji Halloween czy "śnieżna kula" ze szkła na Boże Narodzenie.

- Większość aren koncertowych to obiekty stworzone. Są stworzone do sportu - nie do muzyki. Nie są stworzone dla sztuki - mówi Bono z U2 w wywiadzie dla Apple Music, przytaczanym przez CNN.

- Ten budynek był zbudowany dla immersyjnych doświadczeń w kinie i przedstawieniach… Nie możesz przyjść tu i zobaczyć meczu hokeja na lodzie - dodaje muzyk.

Jednakże, choć Sphere faktycznie został wybudowany z myślą o koncertach muzycznych, obiekt ten ma w przyszłości być też areną dla gal bokserskich czy MMA, a w listopadzie odbędzie się Grand Prix Las Vegas w Formule 1, którego trasa będzie przebiegać w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii