Kupiłeś zbyt małe baterie? Możesz je użyć w bardzo prosty sposób

Potrzebujesz uruchomić urządzenie, ale masz tylko zbyt małe baterie ? Nie musisz od razu biec do sklepu. Proste rozwiązanie z użyciem folii aluminiowej może okazać się zbawienne.

Jeśli posiadasz baterie AAA, a potrzebujesz AA, wystarczy umieścić "małe paluszki" w miejscu na większe baterie. Następnie przygotuj kawałek folii, złóż go w kostkę lub zwiń w kulkę i umieść między baterią a metalowym stykiem. To wszystko, co musisz zrobić, aby urządzenie działało poprawnie.