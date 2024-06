Ładujesz swój smartfon w etui? To może skrócić żywotność jego baterii

Istnieje kilka czynników wpływających na ten problem, jednak najistotniejszym z nich jest fakt, że nowoczesne ładowarki ładują telefony dużo szybciej niż te sprzed dekady. W rezultacie w trakcie tego procesu generowane są znaczne ilości ciepła. Baterie nagrzewają się bardziej intensywnie, co wcale nie jest korzystne, ponieważ najlepiej funkcjonują w temperaturze od 18 st. C do 25 st. C.

Gdy natomiast temperatura przekroczy 35 st. C, może dojść do trwałych uszkodzeń baterii, które obniżą jej pojemność i żywotność (na marginesie, podobnymi konsekwencjami skutkuje kontakt telefonu z temperaturą poniżej 0 st. C). Jeśli nagrzana podczas ładowania bateria znajduje się ponadto w etui, ciepło nie może łatwo uciekać na zewnątrz, co prowadzi do jeszcze większego nagrzewania się urządzenia.