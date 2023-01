Laserowy piorunochron. Innowacyjny wynalazek zelektryzował naukowców

Pioruny wyrządzają rocznie miliardowe szkody w budynkach, systemach komunikacyjnych, liniach energetycznych i urządzeniach elektrycznych, a także zabijają tysiące ludzi. Zwyczajne piorunochrony w postaci długiego metalowego prętu opracowanego w XVIII w. przez Benjamina Franklina są już na tyle wysłużoną "innowacją", że naukowcy postanowili przystosować ją do realiów XXI wieku.

Sprzęt został przetransportowany na szczyt góry Santis na wysokości ok. 2,5 tys. m – niektóre części za pomocą gondoli, a inne helikopterem. Tam wycelowano go w stronę nieba nad 124-metrową wieżą transmisyjną należącą do dostawcy telekomunikacyjnego Swisscom – jedną z europejskich struktur najbardziej dotkniętych przez pioruny.