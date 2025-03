Latający samochód wzbił się w przestworza. Pierwsi kupcy już czekają

Chociaż może wyglądać jak twór sztucznej inteligencji, Alef Model A od Alef Aeronautics to rzeczywistość. To jednoosobowy elektryczny samochód latający. Firma promuje go jako rozwiązanie na korki. Obecnie trwają testy, a pierwsi zainteresowani zapisali się już na listę oczekujących.

Pierwsze skojarzenia? Trochę jak kultowy pojazd z filmu "Powrót do przyszłości" z Michaelem J. Foxem, a trochę jak latający samochód Weasleyów z uniwersum Harrego Pottera. Niemniej jednak, filmowa fikcja staje się rzeczywistością dzięki Alef Aeronautics, które stworzyło elektryczny model latający - Alef Model A. W testach można już zobaczyć, jak pojazd unosi się nad ziemią i przelatuje nad innymi samochodami.

Jak działa latające auto od Alef Aeronautics?

Amerykańska firma Alef Aeronautics, znana z innowacyjnych pojazdów, podpisała umowy z PUCARA Aero i MYC, co przybliża wprowadzenie na rynek ich najnowszego projektu latającego samochodu. Ten jednoosobowy, elektryczny pojazd latający ma zrewolucjonizować transport, umożliwiając poruszanie się zarówno po drogach, jak i w powietrzu. Jego celem jest eliminacja korków w codziennych dojazdach do pracy, jak podkreślali przedstawiciele firmy w mediach.

Alef Model A, zaprojektowany jako "retro" latający samochód, będzie działał jako w pełni elektryczny pojazd zdolny do pionowego startu i lądowania. Podczas lotu podwozie może obrócić się o 90 stopni, stając się dużym, stałym skrzydłem do lotu aerodynamicznego. Nadwozie wykonane jest z siatki, co umożliwia przepływ powietrza podczas lotu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Test gamingowej klawiatury MAD DOG GK960W Gateron Pro Red

Gdy nadwozie się obraca, sekcja "kokpitu" pozostaje na miejscu, aby utrzymać pilota w równowadze. Jim Dukhovny, założyciel i dyrektor generalny Alef Aeronautics, w wywiadzie dla CNN wyjaśnił, że aby osiągnąć dobry zasięg, potrzebna jest dobra aerodynamika, co oznacza konieczność posiadania skrzydeł. Kiedy pojazd się przechyla, wygląda jak dwupłatowiec, co czyni go niezwykle wydajnym pod względem zużycia baterii i zapewnia mu długi zasięg.

Ograniczenia Alef Model A



[1/2] Alef Model A od Alef Aeronautics, jednoosobowy latający samochód Źródło zdjęć: © Alef Aeronautics

Mimo innowacyjności, Alef Model A ma swoje ograniczenia. W przeciwieństwie do innych prototypów latających samochodów, jest to pojazd jednoosobowy, nieprzeznaczony do przewozu pasażerów, nie może być też taksówką powietrzną. Na drodze osiąga maksymalną prędkość 40 km na godz., co jest poniżej minimalnej prędkości na autostradach w niektórych stanach USA. Jego zasięg na drodze wynosi 321 km, a w powietrzu 177 km.

Prace nad pojazdem rozpoczęły się w 2015 roku, a pierwszy pełnowymiarowy prototyp wzbił się w powietrze w 2019 roku. Początkowo zakładano, że budowa potrwa pół roku. Cena pojazdu ma wynosić 299 999 dolarów (ponad 1,1 miliarda złotych), a firma otrzymała już 3 200 zamówień przedpremierowych, jak informuje Live Science. Sprzedaż ma rozpocząć się w 2026 roku.

Do prowadzenia tego auta nie wystarczy prawo jazdy

W październiku 2024 roku Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wprowadziła nowe przepisy dotyczące "statków powietrznych z napędem pionowym", które obejmują samoloty zdolne do pionowego startu, lądowania i lotu z małą prędkością, takie jak latające taksówki.

Zgodnie z tymi przepisami, tylko osoby posiadające licencję pilota będą mogły obsługiwać takie pojazdy. Oznacza to, że przyszli użytkownicy Modelu A będą musieli zdobyć licencję pilota, co wymaga co najmniej 40 godzin lotu, zanim będą mogli nim latać.