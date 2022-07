Legendarna Enigma w cieniu wojny. Urządzenie pojawiło się na ukraińskim OLX

Jak donosi serwis CyberNews , nietypową ofertę sprzedaży zauważyły Artem Starosiek, dyrektor generalny i założyciel Molfar, firmy konsultingowej specjalizującej się w wywiadzie open-source (OSINT). Mężczyzna skontaktował się z jednym ze swoich klientów, który kolekcjonuje przedmioty z czasów II wojny światowej i poprosił go o weryfikację ogłoszenia zamieszczonego w serwisie OLX. Starosiek uważał, że przedmiot mógł zostać skradziony z muzeum. Zwłaszcza że wielu jego pracowników zostało wcielonych do Sił Obrony Terytorialnej Ukrainy.

Przeprowadzone dochodzenie wykazało, że Enigma oferowana za pośrednictwem serwisu OLX to urządzenie, które wcześniej należało do zbiorów ukraińskiej Służby Wywiadu Zagranicznego (SZR). Starosiek w rozmowie z serwisem CyberNews przyznał, że obecny "posiadacz" Enigmy jest jej mało prawdopodobnym właścicielem. Jak wyjaśnił, mężczyzna jest zwykłym obywatelem, który dotychczas pracował jako dostawca jedzenia, a na swoim koncie ma kilka drobnych przestępstw.

Marek Grajek , w książce opisującej Enigmę wyjaśnił, że "niepozorne urządzenie generowało 3 * 10 do potęgi 114. kombinacji – liczbę wielokroć przewyższającą liczbę atomów w znanym nam Wszechświecie. Złożoność szyfru odsyłała do lamusa wszystkie dotychczasowe metody łamania szyfrów i kodów". Wszystko to przekładało się na trudności w złamaniu generowanego przez urządzenie szyfru.

Warto przypomnieć, że coś, co było uważane za wręcz niemożliwe, czyli złamanie kodu Enigmy zostało zrobione przez Polaków. Grupa polskich kryptologów na czele z Marianem Rejewskim złamała kody niemieckiej maszyny szyfrującej, co przyczyniło się do skrócenia wojny o 2-3 lata. Polacy przekazali zdobyte informacje aliantom, co bez wątpienia oszczędziło wiele ludzkich istnień i pomogło w przywróceniu pokoju w Europie.