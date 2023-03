Lex Pilot zmusi do wymiany dekoderów. Koszty sięgną 5 mld zł

O projekcie ustawy nazywanym "Lex Pilot" mówi się przede wszystkim w kontekście jego najbardziej odczuwalnej w codziennym życiu konsekwencji w postaci określonej kolejności kanałów telewizyjnych - pierwsze pięć pozycji ma należeć do Telewizji Polskiej (TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info i TVP Kultura). Pozostałe kanały objęte zasadą "must carry, must offer", będą musiały być dostarczane przez każdego dostawcę płatnej telewizji. Ich listę wyznaczy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i wiadomo, że ma ich być nie więcej niż 30.