Liść produkuje paliwo. Chcą zastąpić ropę naftową

Badacze z Uniwersytetu w Cambridge koncentrują swoje wysiłki na opracowaniu zaawansowanej technologii, która pozwoli na stworzenie zautomatyzowanych, pływających fabryk ekologicznego paliwa, zbudowanych ze sztucznych liści. Do jego produkcji wykorzystany zostanie dwutlenek węgla, światło słoneczne i woda. Jak informuje brytyjski dziennik The Guardian, proces produkcji tego paliwa nie będzie wiązał się z emisją dodatkowego dwutlenku węgla.

Urządzenie, które jest obecnie opracowywane na Uniwersytecie w Cambridge, ma za zadanie produkować syntetyczne paliwo, działając na zasadzie bardzo zbliżonej do naturalnej fotosyntezy. Twórcy tego rozwiązania są przekonani, że w przyszłości będzie ono mogło być wykorzystywane na skalę przemysłową.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Erwin Reisner, profesor ds. energii i zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie w Cambridge, podkreśla, że panele słoneczne są doskonałym narzędziem do generowania energii elektrycznej i mają znaczący wkład w dążenie do osiągnięcia celu zerowej emisji netto. Jednak zdaniem profesora, wykorzystanie światła słonecznego do produkcji paliw niekopalnych, które mogą być spalane w samochodach czy statkach, przenosi tę kwestię na zupełnie inny poziom.

Fotosynteza, która produkuje paliwo

Naukowcy zamierzają wykorzystać sztuczne liście do budowy "dywanów", które byłyby umieszczane na powierzchni rzek i jezior. Reisner zaznacza, że to rozwiązanie nie dekarbonizuje gospodarki, ponieważ nadal korzysta ono z węgla.

- Węgiel jest nadal kluczowym składnikiem. To, co robimy to "defosylizacja" gospodarki. Nie będziemy już spalać starodawnych źródeł węgla, takich jak węgiel kopalny, ropa i gaz, ani dodawać do atmosfery gazów cieplarnianych, które obecnie powodują tak wiele szkód - wyjaśnia Reisner.