Łódź zapłaci za wymianę pieców. Można dostać 9 tys. zł

Łódź od 2017 roku inwestuje w wymianę źródeł ciepła. Jak informuje tamtejszy urząd miasta, nie inaczej będzie w 2022 roku. Właściciele mieszkań w mieście będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany pieca w wysokości nawet 9 tys. złotych. Dofinansowanie od miasta może pokryć do 90 proc. kosztów inwestycji. Co ważne, skorzystać z niego mogą również wspólnoty mieszkaniowe.

Do tej pory w ramach miejskiego programu wymiany źródeł ciepła w Łodzi wymieniono już ponad 5 tys. pieców starego typu. Szacuje się, że łącznie do wymiany jest kilkadziesiąt tysięcy źródeł ciepła. Uchwała antysmogowa zakłada, że do 2027 roku usunięte zostaną wszystkie piece szkodliwe dla środowiska.