Ludobójstwo w Rwandzie odcisnęło ślad na ocalałych. Naukowcy zbadali ich DNA

W 1994 roku, pomiędzy kwietniem a lipcem, podczas wojny domowej ekstremiści z plemienia Hutu dokonali ludobójstwa ludności z plemienia Hutu (mniejszościowej grupy etnicznej). Według różnych szacunków, w ciągu około 100 dni zginęło od 800 000 do 1 071 000 osób. W tym czasie szerzyła się też przemoc seksualna, a około 150 - 250 tys. kobiet zostało zgwałconych. Naukowcy z University of South Florida i University of Rwanda postanowili dokładniej przyjrzeć się skutkom tej masakry.