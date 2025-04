Ma 360° system wizyjny. To nowy humanoid izraelskiej firmy

Menteebot V3.0, jak podaje portal Interesting Engineering, porusza się z prędkością do 1,5 m/s i ma 175 cm wysokości. Może podnosić ciężary do 25 kg, co czyni go idealnym do zadań domowych i magazynowych. Dzięki wymiennym bateriom, robot działa nieprzerwanie przez ponad trzy godziny, co zwiększa jego efektywność operacyjną.