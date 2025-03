Magiczne pokrętło w samochodzie. Ustaw światła i uniknij mandatu

Regulacja reflektorów jest szczególnie istotna w nocy, kiedy mrok ogranicza widoczność. W ciągu dnia słońce absorbuje większość promieni, przez co regulowanie świateł nie jest tak konieczne. Światła mijania mają dość ograniczony zasięg, zwykle do 20 metrów przy prawidłowej pracy, dlatego właściwe ich ustawienie jest kluczowe dla bezpiecznej jazdy.

Nie każdy samochód jest wyposażony w taki mechanizm . Nowoczesne modele samochodów często mają automatyczną regulację świateł, co oznacza, że nie można ich ustawić manualnie. Dotyczy to głównie pojazdów z ledowymi lub ksenonowymi reflektorami.

Na drodze obowiązuje reguła "widzieć i być widocznym", co oznacza, że zarówno kierowca, jak i inni uczestnicy ruchu powinni mieć dobrą widoczność. Niestety, wielu kierowców nie dostosowuje świateł do ciężaru pojazdu, co może prowadzić do oślepienia innych na drodze. To niebezpieczne i zwiększa ryzyko wypadku.