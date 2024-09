Mały otwór w lodówce. Jak zapobiec zalaniu kuchni w prosty sposób?

Mały otwór w lodówce, znany również jako otwór odprowadzający wodę, pełni kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzenia. Jego zablokowanie może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji , takich jak wyciek wody na podłogę i ryzyko zalania kuchni. Na szczęście istnieje kilka prostych kroków, które możemy podjąć, aby temu zapobiec.

W nowoczesnych lodówkach otwór ten znajduje się na tylnej ścianie we wnętrzu urządzenia. Jeśli zostanie on zablokowany, woda zacznie gromadzić się na dnie lodówki, a w końcu wycieknie na podłogę. Zazwyczaj przyczyną jest zatkanie rurki odpływowej resztkami jedzenia. Czasami zdarza się, że otwór zamarznie – wtedy wystarczy wlać tam trochę gorącej wody, aby go odetkać.