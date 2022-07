Marzysz o peryskopowym obiektywie w iPhone? To sobie jeszcze poczekasz

iPhone 14 pojawi się na stronie Apple za niecałe 2 miesiące . Wrzesień 2022 roku zapowiada się ciekawie. Wówczas dowiemy się, czy będziemy mieli do czynienia z iPhone 14 Pro Max czy będzie nazywał się Plus, jak za dawnych czasów. Oprócz tego zapewne cena zmrozi nam krew w żyłach.

Kuo zwraca uwagę na to, że raczej tak zjawiskowo jak u konkurencji nie będzie , ale jest prawdopodobne, że w przyszłości zobaczymy peryskopowy obiektyw z matrycą o rozdzielczości 12 Mpix i przysłoną f/2.8 , co pozwoli na uzyskanie płytszej głębi ostrości dzięki 5-6 krotnemu zoomowi optycznemu.

Dodanie do tego stabilizacji optycznej podobnej jak w iPhone 13 Pro znacznie ułatwi działanie. W ten sposób działania trybu portretowego będzie mogło zostać znacznie poprawione. Marzeniem by było zobaczenie jeszcze fizycznie większej matrycy, a najlepiej takiej, jak w Xiaomi 12S Ultra .

Skoro już przy marzeniach jesteśmy, to trzeba wspomnieć o ściętych głowach. Według Kuo, peryskopowy obiektyw może pojawić się jedynie w iPhone 15 Pro Max (lub jakkolwiek inaczej będzie się nazywał). Patrząc na historię Apple, zawsze wyłącznie modele Pro miały teleobiektywy pozwalające na optyczne zbliżenie. W bazowych modelach była wyłącznie opcja zooma cyfrowego, co przy niskiej rozdzielczości aparatu nie dawało satysfakcjonującej jakości obrazu.

Jeśli w modelach iPhone 14 Pro matryca będzie fizycznie większa oraz będzie miała większość rozdzielczość, to zastosowanie tam zooma hybrydowego – np. połączenie optycznego zbliżenia 2,5x z cyfrowym x4 pozwoli na otrzymanie 10-krotnego przybliżenia obrazu w przypadku 12-megapikselowych zdjęć , i to bez utraty jakości.

Na tę chwilę nic nie jest pewne – ani nazwa 14. generacji iPhonów, ani to, czy za rok zobaczymy peryskopowe obiektywy. Czekamy z niecierpliwością na to, co pokaże Apple podczas wrześniowej konferencji.