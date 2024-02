Masz głośnych sąsiadów? Zastosuj ten trik

Håkan Wernersson z Wydziału Nauk o Materiałach i Matematyki Stosowanej na Uniwersytecie w Malmo, razem ze swoim zespołem, stworzył śrubę, która neutralizuje hałas. To innowacja, która może wprowadzić wiele zmian w budownictwie, umożliwiając redukcję poziomu docierających do nas dźwięków o połowę i eliminując pewne problemy związane z niewystarczającą izolacją akustyczną. Testy laboratoryjne pokazały, że dzięki wynalazkowi można zmniejszyć głośność o 9 decybeli, co oznacza zredukowanie rejestrowanego dźwięku o połowę w porównaniu do standardowych śrub.