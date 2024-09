Masz konto w Gmail? Google może je usunąć

Google ogłosiło, że konta Gmail, które pozostają nieaktywne przez 24 miesiące , mogą zostać trwale usunięte. Dotyczy to jedynie kont osobistych – konta firmowe oraz szkolne są wyłączone spod tej zasady. Jeśli nie korzystasz regularnie ze swojego konta Gmail, istnieje realne ryzyko, że wszystkie przechowywane na nim dane zostaną skasowane.

Nowa polityka Google wprowadzona w 2023 roku ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników . Usuwanie nieaktywnych kont pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z kradzieżą danych, gdyż takie konta mogą stać się łatwym celem dla cyberprzestępców. Koncern zapowiedział już rozpoczęcie procesu kasowania nieaktywnych kont, co może dotknąć użytkowników, którzy od dłuższego czasu zapomnieli o swoich profilach na Gmailu.

Kupujesz nowego smartfona? Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę

Kupujesz nowego smartfona? Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę

Na szczęście, uniknięcie usunięcia konta Gmail jest niezwykle proste. Google uznaje, że konto jest aktywne, gdy użytkownik wykonuje na nim jakiekolwiek czynności. Wystarczy jednorazowe zalogowanie się do Gmaila, korzystanie z Dysku Google, pobranie aplikacji na smartfonie z Google Play lub wyszukiwanie informacji w Google, by konto było bezpieczne.

Dla osób, które korzystają z Gmaila sporadycznie, zaleca się, by co najmniej raz na dwa lata zalogować się na swoje konto i wykonać dowolną aktywność. To minimalny wymóg, który zabezpiecza przed trwałym usunięciem danych, takich jak e-maile, pliki na Dysku Google czy inne usługi powiązane z kontem Google. Warto o tym pamiętać, szczególnie jeśli przechowujesz na Gmailu ważne informacje lub dane osobiste, które mogą być nieodwracalnie utracone.