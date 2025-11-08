Masz taki dokument w domu? Może być wart nawet 27 tys. zł

Stare dokumenty z czasów PRL-u mogą być więcej warte, niż myślisz. Książeczki przedpłat na samochody mogą teraz przynieść sowite rekompensaty.

Książeczki przedpłat są dziś sporo warteKsiążeczki przedpłat są dziś sporo warte
Źródło zdjęć: © Licencjodawca
Adam Gaafar
oprac.  Adam Gaafar

Przechowywane w szufladach dokumenty z czasów PRL-u mogą skrywać prawdziwe skarby. Szczególną uwagę warto zwrócić na książeczki przedpłat, które były wykorzystywane w latach 70. do zbierania środków na zakup popularnych wtedy aut, takich jak Fiat 126p czy FSO 1500.

Rekompensaty za niezrealizowane przedpłaty

W latach 80. wielu Polaków dokonywało przedpłat na samochody, które jednak nigdy nie trafiły do ich rąk. W odpowiedzi na to w 1996 r. uchwalono specjalną ustawę, która przyznała prawo do rekompensaty osobom pokrzywdzonym z powodu niedostarczonych samochodów.

Ministerstwo Finansów ustaliło nowe stawki, które obowiązują od stycznia 2025 r.: 19 391 zł za Fiata 126p i 27 479 zł za FSO 1500.

Co trzeba zrobić, by dostać rekompensatę?

Aby móc otrzymać rekompensatę, wystarczy posiadać oryginalne dokumenty potwierdzające dokonanie przedpłat. Proces uzyskania odszkodowania jest stosunkowo prosty. Należy odwiedzić placówkę PKO BP z dowodem tożsamości oraz książeczką. Po pozytywnej weryfikacji, wypłacana jest pierwotna kwota wraz z należnymi odsetkami.

Prawo do rekompensaty mają także spadkobiercy, jeśli pierwotny właściciel książeczki zmarł. Co istotne, nie ma określonego terminu na składanie wniosków, co pozwala na ubieganie się o odszkodowanie w dowolnym momencie.

Wybrane dla Ciebie
Niezwykła anomalia. Tym organizmom wyrosła druga głowa
Niezwykła anomalia. Tym organizmom wyrosła druga głowa
Nietoperz kontra lew. Kto poluje skuteczniej?
Nietoperz kontra lew. Kto poluje skuteczniej?
Mapy Google z asystentem Gemini – nowe opcje i obsługa głosem
Mapy Google z asystentem Gemini – nowe opcje i obsługa głosem
Zginęło ponad 200 delfinów. Woda osiągnęła rekordowe 41°C
Zginęło ponad 200 delfinów. Woda osiągnęła rekordowe 41°C
Nowa hipoteza kosmologów: wszechświat może skończyć się Wielkim Kolapsem
Nowa hipoteza kosmologów: wszechświat może skończyć się Wielkim Kolapsem
Kupił tani dysk SSD z Chin. Trafił na podróbkę
Kupił tani dysk SSD z Chin. Trafił na podróbkę
CERT Polska: oszuści podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia
CERT Polska: oszuści podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia
Nowy gatunek niebezpiecznego zwierzęcia. Odkryto go w Japonii
Nowy gatunek niebezpiecznego zwierzęcia. Odkryto go w Japonii
Kolejna fala phishingu. Ostrzeżenie CERT Polska
Kolejna fala phishingu. Ostrzeżenie CERT Polska
Google porządkuje lokalizatory dla Androida. Find Hub pokazuje listę kompatybilnych urządzeń
Google porządkuje lokalizatory dla Androida. Find Hub pokazuje listę kompatybilnych urządzeń
Apple rozwija łączność satelitarną iPhone’a. Nowe funkcje na horyzoncie
Apple rozwija łączność satelitarną iPhone’a. Nowe funkcje na horyzoncie
Zaskakujące struktury na Marsie. Odpowiada za nie dwutlenek węgla
Zaskakujące struktury na Marsie. Odpowiada za nie dwutlenek węgla