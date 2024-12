Masz ten przycisk na klawiaturze. A czy wiesz, do czego służy?

Kiedy w 1995 roku zadebiutował system operacyjny "Windows 95", przyniósł ze sobą szereg nowatorskich rozwiązań , takich jak pulpit, pasek zadań, menu Start oraz ikony aplikacji. Wszystko to zostało zaprojektowane z myślą o uproszczeniu obsługi komputera. Wówczas logo Windows na przycisku miało głównie funkcję otwierania menu startowego. Dziś nadal pełni tę samą rolę, ale umożliwia również dostęp do wielu innych przydatnych funkcji.

Rozpocznij od kombinacji klawiszy "Windows + L" . Gdy je wciśniesz, ekran zostanie zablokowany, co jest szczególnie użyteczne w pracy, aby chronić dane przed niepożądanym dostępem podczas twojej nieobecności. Aby ponownie uzyskać dostęp, trzeba wpisać hasło. Innym użytecznym skrótem jest "Windows + strzałka w bok" , który umożliwia podział ekranu na kilka okien, co pozwala na równoczesną pracę w wielu aplikacjach. Ta funkcja jest dostępna tylko w systemie Windows 10 i nowszych.

Przycisk "Windows + E" otwiera okno eksploratora plików, co pozwala szybko uzyskać dostęp do zasobów dysku. Inne funkcje obejmują "Windows + A" , który otwiera centrum akcji, "Windows + H" do rozpoczęcia dyktowania, a "Windows + T" ułatwia przełączanie się między aplikacjami na pasku zadań.

Każda klawiatura oferuje mnóstwo skrótów, które ułatwiają korzystanie z komputera. Czasami możemy przypadkowo aktywować nieznaną funkcję, co może być nieco przerażające. Prawie zawsze jest to efekt przypadkowego użycia skrótu klawiaturowego. Kluczowe jest, by umieć wrócić do początkowego stanu pracy, aby uniknąć niechcianych zmian czy nawet utraty danych. W razie konieczności, pomoc specjalisty IT może być niezbędna.