Masz ten sprzęt Xiaomi? Stracisz dostęp do ważnej funkcji

Koniec świadczenia usługi przechowywania nagrań w chmurze Xiaomi przewiduje na 31 marca 2023 r. Oznacza to, że po tej dacie żadne nagrania przechowywane na serwerach nie będą już dostępne. Do końca marca można jednak pobierać wszelkie pliki z chmury, jeśli więc z jakiegoś powodu komuś będzie zależało na pobraniu nagrać z ostatnich dni marca, może zrobić to do końca miesiąca bez żadnych problemów.