Masz w domu te rośliny? Mogą w przyszłości produkować energię

Badania nad wybranym gatunkiem sukulentów - Corpuscularia lehmannii - były prowadzone przez izraelskich naukowców i zostały opublikowane na łamach czasopisma ACS Applied Materials & Interfaces . Ich celem było sprawdzenie, czy rośliny mogą wytwarzać i magazynować energię elektryczną, podobnie jak robią to panele słoneczne, ale dzięki fotosyntezie.

Już wcześniej było wiadomo, że woda znajdująca się w roślinach twardolistnych może służyć do przewodzenia elektronów. Jednak nikt wcześniej nie sprawdził teorii w praktyce. Naukowcy w ramach pierwszego eksperymentu umieścili anodę opartą na żelazie i katodę z platyny na jednym z twardych liści sukulenta. Ustalili, że napięcie w roślinie wynosi 0,28 V a po podłączeniu do obwodu elektrycznego udało się wytworzyć ok. 20 µA na centymetr kwadratowy.