Misja Artemis I. W kosmos polecą manekin, fantomy i piesek Snoopy

Artemis I to bezzałogowa misja kosmiczna prowadzona przez NASA. Chociaż na pokładzie statku kosmicznego Orion nie będzie ludzi, nie oznacza to, że będzie on pusty. W kosmiczną podróż polecą m.in. manekin Moonikin Campos, fantomy Helga i Zohar, piesek Snoopy, a także figurki LEGO.