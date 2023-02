Motorola Defy Satellite Link. Brelok zapewniający łączność satelitarną

Do tego właśnie służy brelok Motorola Defy Satellite Link, który daje każdemu użytkownikowi smartfona z systemem Android i iOS możliwość satelitarnej komunikacji nawet w dziczy. Jest to małe, przenośne urządzenie, które można przypiąć do plecaka i sterować nim przez Bluetooth za pomocą telefonu. Natomiast nawet jeśli zgubimy nasz smartfon, możemy skorzystać z przycisku SOS. Automatyczne sprawdzanie lokalizacji jest sygnalizowane przez jedną z diod LED.