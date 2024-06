Może produkować energię i wodę. Jest wydajniejszy niż fotowoltaika

W 2023 r. zespół badawczy z Imperial College London zaprezentował innowacyjne urządzenie fotowoltaiczne, nazwane PV-leaf (liść fotowoltaiczny) . Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w serwisie Interesting Engineering, ten nowatorski wynalazek przekształca światło słoneczne w energię elektryczną, którą następnie używa do produkcji słodkiej wody. Naukowcy sugerują, że technologia ta może stanowić fundament dla przyszłych systemów energii odnawialnej.

Z badań wynika, że PV-leaf może generować ponad 10 proc. więcej energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych paneli słonecznych, w przypadku których aż 70 proc. energii dostarczanej przez słońce jest marnowana.

Naukowcy przewidują, że ich wynalazek może w znaczącym stopniu przyczynić się do pozyskiwania słodkiej wody z atmosfery. Jeśli urządzenie zostanie wdrożone zgodnie z ich oczekiwaniami, do 2050 roku będzie w stanie produkować nawet 40 miliardów metrów sześciennych słodkiej wody rocznie.

PV-leaf nie wymaga pomp, wentylatorów ani kosztownych porowatych materiałów, co czyni go wyjątkowo praktycznym. Oprócz generowania energii elektrycznej i wody, urządzenie może również dostarczać energię cieplną. Potrafi dostosować się do różnych warunków słonecznych i wytrzymać zróżnicowane temperatury otoczenia.