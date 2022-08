Mrówki przejęły czytnik e-boków. Zrobiły z niego dom i "zamówiły" książki

Mrówki dostały się do urządzenia przez gniazdo ładowania i bardzo szybko przekształciły je w swój nowy dom. Odkrycie wzbudziło wiele obaw Mariany Lopes Vieira. Kobieta bała się, że bezpowrotnie straciła dostęp do posiadanych e-booków, w tym również tych, których papierowe wydania zostały wyprzedane lub wycofane z druku.

Jak się okazało, mrówki nie tylko przejęły urządzenie, ale i z niego "skorzystały". Mariana Lopes Vieira otrzymała wiadomość e-mail z informacją, że kupiła dwa nowe e-booki - powieść science fiction"Roboty i imperium", amerykańskiego autora Isaaca Asimova oraz "O anel de Giges: Uma fantasia ética", książkę autorstwa Eduardo Giannettiego, ekonomisty z Brazyli. To mrówki przebywające w Kindle'u uruchomiły podpiętą wcześniej przez kobietę formę robienia zakupów jednym kliknięciem na Amazonie. Najprawdopodobniej doszło do tego, gdy przemieszczały się po ekranie Kindle'a.

Kiedy dziennikarka zorientowała się, co właśnie się stało, zalogowała się na swoje konto i zrezygnowała ze wspomnianej formy płatności. Postanowiła również pozbyć się nieproszonych gości ze swojego czytnika e-booków. W tym celu włożyła swoje urządzenie do zamrażarki. Warto pamiętać, że ta metoda może przynieść więcej szkody niż pożytku, a urządzenie po wyjęciu z zamrażarki w ogóle nie będzie nadawało się do użytku.