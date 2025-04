Trump zapowiada nowe cła. Ceny elektroniki pójdą w górę

Nowe taryfy mają wywrzeć presję na kraje eksportujące do USA, ale mogą też podnieść koszty dla sprzedawców, co odbije się na konsumentach. The Verge zauważa, że pogarszające się relacje handlowe między USA a Chinami już wcześniej skłoniły firmy do dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Apple rozpoczęło produkcję iPhone’ów w Indiach, ale nowe cła obciążą import z Indii 26-procentową taryfą.