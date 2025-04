Nintendo Switch 2 z nowym chipem. Konsola imponuje osiągami

Nintendo Switch 2 to większa konsola niż jej poprzednik – Nintendo Switch, z powiększonymi kontrolerami Joy-Con oraz nową stacją dokującą. Nowy model wyposażono w 7,9-calowy ekran o rozdzielczości 1080p, co stanowi poprawę w stosunku do 720p w oryginalnym Switchu. Ekran LCD obsługuje HDR i może wyświetlać do 120 klatek na sekundę w kompatybilnych grach. W trybie stacjonarnym stacja dokująca pozwala na rozdzielczość do 4K na telewizorze.

Nowe Joy-Cony 2 mocuje się magnetycznie, co – według Nintendo – zapewnia stabilniejsze połączenie. Dodatkowo mogą one pełnić funkcję myszy w wybranych grach, takich jak Metroid Prime 4 Beyond, co przypomina sterowanie znane z komputerów PC. Konsola obsługuje również system dźwięku 3D, nawet bez konieczności posiadania sprzętu z dźwiękiem przestrzennym. Na kontrolerze pojawił się nowy przycisk C, który Nintendo reklamuje jako jedną z kluczowych nowości – służy on do funkcji GameChat, umożliwiając rozmowy głosowe podczas gry, a wbudowany mikrofon rozpoznaje mowę użytkownika.