Multiport Hama ma aż 12 gniazd. W środku znalazła się też ładowarka indukcyjna

Ładowanie to jednak nie wszystko, co potrafi multiport - producent wyposażył go w 4 wejścia USB-A, 2 porty USB-C, a także wejścia VGA, HDMI, LAN/Ethernet, czytnik kart SD i microSD oraz wejście 3,5 mm audio/AUX. To sprawia, że użytkownik może korzystać z niego zarówno na wakacjach, używając go chociażby jako czytnika kart, jak i w codziennej pracy - podłączając drukarkę czy inne urządzenia peryferyjne.