Muzyka z telefonu w starszym samochodzie. Jak to zrobić?

To właśnie nowe transmitery bluetooth są dziś dobrym wyborem dla wszystkich, którzy chcą w starszym samochodzie słuchać muzyki z telefonu. Czym są te sprzęty i jak działają? Z tego tekstu dowiesz się, na co zwracać uwagę podczas zakupu bezprzewodowego transmitera FM .

Do działania transmitera FM jest potrzebne wyłącznie gniazdo zapalniczki (12 V) w samochodzie, z którego urządzenie będzie pobierać prąd. Jeśli znajduje się ono na wyposażeniu twojego samochodu, możesz podłączyć transmiter i cieszyć się dźwiękiem przekazywanym do głośników w aucie bez prowadzenia jakichkolwiek przewodów .

Współczesne transmitery FM są zwykle wyposażone w dedykowane aplikacje do obsługi i łączenie ich ze smartfonem przebiega w sposób standardowy (jak podczas łączenia się z każdym innym urządzeniem bluetooth). W razie trudności, każdy producent przygotowuje instrukcję obsługi, która pozwoli ci przejść przez ten etap. Nie ma jednak powodów do obaw – dziś właściwie każdy telefon posiada łączność bezprzewodową bluetooth , zatem kompatybilność nie jest problemem.

Największą rolę powinny odgrywać opinie o wybieranym przez ciebie urządzeniu. Rynek jest obecnie przesycony tego typu sprzętami i bez trudu można znaleźć sprzęt z niskiej półki cenowej za ok. 40 zł. Warto jednak zainteresować się propozycjami od popularnych producentów, którzy często z dbałością podchodzą do kwestii zapewnienia wyższej jakości .

Wspomniana jakość jest ważna przede wszystkim z uwagi na wtyczkę transmitera FM do gniazda zapalniczki. Z uwagi na to, że nie jest to urządzenie standardowe w samochodzie, warto po zgaszeniu zapłonu wyciągać je z prądu . Dla najtańszych akcesoriów ciągłe wyciąganie ze źródła zasilania jest dużą próbą wytrzymałości użytych materiałów.

Aby uniknąć niechcianych uszkodzeń – wybieraj sprzęt, który polecają kierowcy i nie mają zastrzeżeń do jego wykonania. Warto też mieć na uwadze, że producenci często decydują się doposażać transmitery w porty USB. Choć nie jest to najważniejszy element, dla wielu może okazać się niezbędnym podczas podróży, kiedy pojawi się konieczność doładowania baterii smartfona .

Co jeszcze stanowi o użyteczności bezprzewodowego transmitera FM? Przede wszystkim jakość przesyłanego dźwięku. Najtańsze rozwiązania mogą przekazywać zanieczyszczony szumami sygnał, a to niepożądany efekt. W tym przypadku również warto sugerować się opiniami recenzentów, ale też użytkowników, którzy na co dzień mają do czynienia z konkretnym modelem transmitera FM.