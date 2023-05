Funkcja w piekarniku, której nie znasz. Przyda się nie raz

Przygotowanie się do tego procesu może zająć więcej czasu, niż sam demontaż drzwi. Kiedy już przygotowałeś się do ich wyciągnięcia, otwórz drzwiczki piekarnika do maksymalnej pozycji (równolegle z podłogą) i zlokalizuj zawiasy. Jeden znajdziesz po lewej stronie, drugi po prawej stronie – w miejscu łączenia drzwiczek z piekarnikiem. Ściśnij je i pociągnij do góry (możesz to zrobić po kolei, nie trzeba ich odbezpieczać jednocześnie). Zawiasy, których szukasz powinny się swobodnie zwolnić, podczas gdy pozostałe elementy konstrukcyjne pozostaną stabilne.