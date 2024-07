Naciśnij w trakcie rozmowy w głośnym miejscu. Rozmówca ci podziękuje

Telefonuje do ciebie ważny klient, a ty przebywasz w pobliżu ruchliwej ulicy ? Jeśli musisz odbyć tę rozmowę i wiesz, że drugi rozmówca będzie słyszał hałas otoczenia, skorzystaj ze sprytnej funkcji wyciszenia otoczenia . Jest jednak jeden warunek. Funkcja ta jest dostępna tylko dla właścicieli telefonów Apple .

Kiedy pojawia się połączenie przychodzące , odbierz je i ściągnij pasek ustawień z prawej strony . Na górze zobaczysz ikonkę mikrofonu , którą należy stuknąć. Pojawią się trzy opcje, z których musisz wybrać "izolację głosu" . To wszystko - teraz możesz rozmawiać bez obaw, że twój rozmówca cię nie usłyszy.

By oczyścić głośnik, potrzebujesz cienkiej wykałaczki i delikatności. Włóż wykałaczkę do kanaliku głośnika i bardzo ostrożnie poruszaj nią. Jeżeli zauważysz wydobywający się brud, oznacza to, że głośnik był zatkany. Po czyszczeniu powinien działać poprawnie. Warto także wyczyścić mikrofon oraz inne zakamarki, które mogą się zapychać.