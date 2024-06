Ładujesz telefon w nocy? Przestrzegają przed tym strażacy

To fakt, że wiele osób ładuje swoje smartfony nocą i nie sposób zaprzeczyć, że jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Kiedy idziesz spać, wiesz, że nie będziesz korzystać ze swojego urządzenia przez kilka godzin, co wydaje się idealnym momentem na naładowanie baterii do pełna. Na pierwszy rzut oka tak właśnie wygląda sytuacja. Jednak nie każdy jest świadomy zagrożeń, jakie to ze sobą niesie.