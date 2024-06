Ile kosztuje codzienne ładowanie smartfonu?

Nasz smartfon ładujemy co najmniej raz dziennie, ponieważ jego bateria szybko się rozładowuje. Typowa ładowarka o mocy 5W zużywa około 0,01 zł za godzinę. Naładowanie telefonu do pełna kosztuje natomiast mniej niż 10 groszy, ale jeśli robisz to kilka razy dziennie, koszty rosną. Przyjmując, że codziennie ładujesz telefon za około 5 groszy, miesięcznie wydasz na to 1,55 zł. Ładowarki z funkcją szybkiego ładowania zużywają więcej energii, co generuje większe koszty. Gdy zobaczysz na ekranie 100 proc., to znak, by odłączyć telefon od ładowarki. Również pamiętaj, aby wyciągać wtyczki z gniazdek – pozostawione tam, nadal będą pobierać prąd.