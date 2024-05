Naczynia po wyjęciu ze zmywarki są mokre? Zrób tę jedną rzecz, a problem zniknie

Woda pozostająca na szklankach, talerzach lub innych naczyniach wyjętych ze zmywarki może przysparzać trudności z kilku powodów. Po pierwsze, wyjmowanie naczyń z górnych półek może spowodować zalanie tych umieszczonych niżej, co prowadzi do konieczności dodatkowego wycierania naczyń i marnowania czasu, który miał być zaoszczędzony dzięki zmywarce.

Ponadto, wyjmowanie mokrych naczyń może skutkować ochlapaniem ubrań, mebli kuchennych i podłogi. Chociaż wylewająca się woda jest czysta, to jednak trzeba ją usunąć, co zwiększa ilość pracy przy używaniu zmywarki. Jedną z metod radzenia sobie z tym problemem jest opróżnianie dolnej części zmywarki w pierwszej kolejności, jednak istnieje jeszcze lepsze rozwiązanie .

Problem nadmiaru wody na naczyniach w zmywarce można łatwo rozwiązać. I co więcej - metodę tę można zastosować w niemal każdym modelu zmywarki. Na czym polega?

W pierwszej kolejności sprawdź, czy twoja zmywarka ma dodatkowe kółka znajdujące się po bokach górnej półki . Nie powinieneś mieć problemów, by je zlokalizować, ponieważ nie są one połączone z żadną prowadnicą.

Po stwierdzeniu, że zmywarka posiada dodatkowe kółka opróżnij górną półkę. Następnie wysuń ją maksymalnie i delikatnie unieś przednią część, by zwolnić przednie kółko. Gdy ci się to uda, kontynuuj wysuwanie półki, aż tylne kółko dotrze do końca prowadnicy – wtedy ponownie podnieś półkę i zwolnij tylne kółko.