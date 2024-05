Rząd zapowiada zmiany w programie "Laptop dla nauczyciela". Kto na nich skorzysta?

"Laptop dla nauczyciela" to program, który został zainicjowany na początku września 2023 roku. Jego celem było przyspieszenie cyfryzacji w edukacji oraz polepszenie metod nauczania w szkołach podstawowych. Nauczyciele uczący w klasach 4-8, mogli uzyskać w jego ramach w bony o wartości 2500 zł przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.

Statystyki z lutego pokazały, że program wzbudził zainteresowanie wśród 329 tys. nauczycieli, z czego realizacji bonów dokonało jedynie 144 tys., co stanowi około 43,72% uprawnionych.

Zmiany, które rząd planuje wprowadzić w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, mają rozszerzyć projekt "Laptop dla nauczyciela". Zgodnie z informacją przekazaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, celem zaproponowanych korekt w KPO jest dostosowanie zobowiązań Polski do jej faktycznych możliwości.

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami, zakres osób uprawnionych do otrzymania bonu na zakup laptopa zostanie poszerzony i będzie teraz obejmował również nauczycieli klas 1-3. Środki finansowe na ten cel zostaną zabezpieczone w ramach KPO. Nie jest jeszcze jasne, czy zmiany dotyczyć będą także wartości bonu oraz wymagań technicznych kupowanego w jego ramach laptopa.

Warto przypomnieć, że w pierwotnej wersji programu wymagany sprzęt musiał osiągnąć wynik co najmniej 1200 punktów w teście CrossMark, posiadać minimum 8 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności co najmniej 256 GB, a także ekran o przekątnej co najmniej 13 cali i rozdzielczości minimum Full HD. Waga nabywanego urządzenia nie mogła zaś być większa niż 2,5 kg.