Najlepsze hulajnogi elektryczne. Idealny prezent na komunię

Hulajnoga elektryczna to sprytny pojazd, który może znacząco ułatwić codzienne funkcjonowanie dziecka. Świetnie sprawdzi się jako prezent na komunię. Przygotowaliśmy przegląd hulajnóg elektrycznych pod kątem młodych użytkowników.

Prezenty na komunię to temat, który na długo przed uroczystością porusza rodzinę dziecka. Właściwa pamiątka na komunię może posłużyć obdarowanej osobie przez długi czas. Ważne, aby wybrać rozwiązanie praktyczne, a przy tym sprawiające przyjemność z korzystania. Z tego względu coraz częstszym wyborem staje się hulajnoga elektryczna.

Taki jednoślad to oryginalny prezent na komunię dla dziewczynki i chłopca, a także istotne ułatwienie dla rodziców. Fakt, że pojazdy te cechują się dużym zasięgiem, pozwala na usamodzielnienie się dziecka pod względem dojazdów, na przykład do szkoły. Dzięki prędkości ograniczonej do maksymalnie 20 km/h rodzice mogą być spokojni o względy bezpieczeństwa. Taka prędkość pozwala przy tym na sprawne przemieszczanie się po mieście.

Hulajnoga elektryczna na komunię to pomysł na oryginalny prezent na komunię dla chłopca i dziewczynki. Na rynku dostępnych jest obecnie wiele modeli, które różnią się m.in. mocą silników, zasięgiem czy też masą. Szeroka gama produktów pozwala na dobranie ich do oczekiwań obdarowanego lub obdarowanej. Możliwe, że w obecnych czasach, kiedy zależy nam na sprawnym poruszaniu się po mieście, a jednocześnie na minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko, hulajnoga elektryczna to najlepszy prezent na komunię.

Motus Siver City

Jednym z modeli, które warto rozważyć w przypadku prezentu na komunię, jest Motus Siver City. Lekka hulajnoga elektryczna o masie zaledwie 13,1 kg może być wygodnie przenoszona. Sprawę ułatwia też prosty system składania. Mimo niewielkich gabarytów Motus Siver City może być postrzegany jako najlepszy prezent na komunię, ponieważ można dopasować go do potrzeb obdarowywanej osoby – hulajnoga oferowana jest w pięciu wersjach kolorystycznych – czarnej, niebieskiej, pomarańczowej, czerwonej i żółtej. Dzięki temu sprawdzi się jako prezent na komunię zarówno dla dziewczynki, jak i dla chłopca.

Motus Siver City świetnie sprawdzi się w ruchu miejskim. Dzięki swoim cechom będzie nie tylko gwarantem dobrej zabawy dla dziecka, ale także praktycznym pojazdem, który może ułatwić codzienne dojazdy do szkoły, na basen czy spotkania z przyjaciółmi. Silnik o mocy 250 W umożliwi sprawne przemieszczanie się w mieście.

Kompaktowa hulajnoga Motus Siver City to przede wszystkim wygoda. Producent podkreśla rolę ergonomicznej kierownicy, a także możliwość jej łatwego złożenia, które powinno zająć tylko kilka chwil. Nie brakuje tu też elementów wyposażenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno kierującemu, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego, jak chociażby duże i wyraźne światła stopu.

Motus Scooty 8,5 Lite

Motus Scooty 8,5 Lite oferuje podobne rozwiązania co model poprzedni. Zasięg tej hulajnogi to 19 km przy masie wynoszącej 12 kg. Ze względu na niską wagę Motus Scooty 8,5 Lite to świetna hulajnoga na komunię dla dziewczynki. Fakt, że nie jest ona ciężka, ułatwi jej codzienny transport.

Dodatkową zaletą hulajnogi Motus Scooty 8,5 Lite jest krótki czas ładowania. Akumulator można naładować w ciągu trzech-czterech godzin, dzięki czemu pojazd może być szybko przygotowany do dalszej podróży.

Motus Scooty 8.5

Motus Scooty 8.5 to hulajnoga elektryczna o większej mocy z większym zasięgiem. Pozwala bowiem na pokonanie nawet 25 km na jednym ładowaniu. Dzięki mocy na poziomie 350 W dobrze nada się do pokonywania nawet nieco bardziej wymagających tras. Masa na poziomie 12,5 kg sprawia, że mimo większej mocy nadal jest to hulajnoga, którą łatwo przenosić, na przykład podczas wchodzenia po schodach.

Motus Scooty 10 LITE

Jeśli chodzi o prezent na komunię dla chłopca od chrzestnego, świetnie sprawdzi się Motus Scooty 10 LITE. Ważąca zaledwie 12,5 kg hulajnoga oferuje zasięg na poziomie nawet 30 km. Jego wydłużenie możliwe jest dzięki zastosowaniu systemu KERS, który pozwala na odzyskiwanie energii w czasie hamowania. Fakt, że akumulator w hulajnodze elektrycznej Motus Scooty 10 LITE można naładować w ciągu trzech-czterech godzin wraz z możliwością odzyskiwania energii, sprawiają, że jest to najlepszy prezent na komunię dla dziecka, które planuje dalsze wycieczki.

Motus Bella Ride

Motus Bella Ride to idealny pomysł na prezent na komunię dla dziewczynki od chrzestnej. Sam producent określa tę hulajnogę jako najlepszą dla kobiety. Jej maksymalny zasięg waha się między 30 a 35 km, w zależności od trasy i wagi użytkownika. Hulajnoga ta może sprawdzić się jako oryginalny prezent na komunię dla dziewczynki ze względu na jej kobiecy design. Pojazd dostępny jest aż w pięciu wariantach kolorystycznych, które można dopasować idealnie do gustu dziecka.

Ruptor R1 Lite

Ruptor R1 Lite to dobry prezent dla tych dzieci, którym niestraszne dalekie wycieczki w trudnym terenie. Producent deklaruje, że ta napędzana silnikiem indukcyjnym o mocy 500 W hulajnoga jest w stanie pokonać na jednym ładowaniu dystans 60 km. Jest to poważniejszy sprzęt, który nada się na dłuższe wyprawy nawet poza miastem. Komfort jazdy zapewniają duże, dziesięciocalowe koła oraz wydajna amortyzacja. Jeśli zaś chodzi o bezpieczeństwo kierującego, nad nim czuwają dwa hamulce tarczowe.

NIU KQi3 Sport

Jeśli chodzi o mądre prezenty na komunię, z pewnością można do nich zaliczyć takie hulajnogi, jak NIU KQi3 Sport. Napędzana silnikiem o mocy 300 W hulajnoga pozwala na komfortowe przemieszczanie się w warunkach miejskich i terenowych. Jednoślad wyposażony jest w podwójny hamulec tarczowy przy przednim kole, co zapewni bezpieczeństwo, a zasięg rzędu 40 km z pewnością wystarczy do codziennego użytku.

Kaabo Skywalker

Kaabo Skywalker to hulajnoga elektryczna, która wyróżnia się z tłumu, dzięki czemu może sprawdzić się jako idealny prezent na komunię 2024. Silnik o mocy 500 W pozwala na komfortowe poruszanie się osób nawet o masie 120 kg. Kaabo Skywalker wyposażona jest w dwa amortyzatory, które poprawiają komfort jazdy. Jej zaletą jest system BMS – Battery Management System, który zabezpiecza baterię przed skutkami nierównego doładowania, a także przed osiągnięciem zbyt wysokiej temperatury lub przeładowaniem. Wszystko to sprawia, że akumulator Kaabo Skywalker będzie zużywał się wolniej, co pozwoli na korzystanie z hulajnogi elektrycznej przez długi czas.

Land Rover 10 XL Silver

Land Rover może być dobrym prezentem dla dziecka. Jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne na komunię, model ten z pewnością znajdzie swoich zwolenników. Wyposażony w dobre oświetlenie oraz dwa hamulce – elektromagnetyczny i bębnowy – zapewni bezpieczeństwo młodym użytkownikom dróg. Duże, dziesięciocalowe koła i przedni amortyzator sprawiają, że jednoślad ten jest bardzo wygodny podczas jazdy w warunkach miejskich. Producent deklaruje, że Land Rover 10 XL Silver radzi sobie nawet z pokonywaniem wzniesień o nachyleniu 15 stopni.

Dualtron Raptor 2

Dualtron Raptor 2 to zdecydowanie najmocniejsza i najbardziej zaawansowana spośród prezentowanych w tym zestawieniu hulajnóg elektrycznych. Sprawdzi się jako bardzo dobry prezent na komunię dla chłopca. Silniki o łącznej mocy 3000 W i akumulator pozwalający na pokonanie dystansu rzędu 60 km sprawiają, że ta niepozorna hulajnoga spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

W parze z dużą mocą silników idą systemy bezpieczeństwa – hamulec bębnowy wyposażony jest w system ABS, który ułatwi hamowanie w sytuacji awaryjnej. Producent zadbał o to, by właściciele Dualtron Raptor 2 czuli się w pełni bezpiecznie – hulajnoga posiada klakson, światła, kierunkowskazy i sygnalizator hamowania. Choć jest to sprzęt większy, waży bowiem ponad 22 kg, z pewnością trafi w gust amatorów nieco bardziej wymagającej jazdy.

Idealna hulajnoga elektryczna na prezent

Wybór idealnej hulajnogi elektrycznej nie jest prosty. Wszystko zależy od oczekiwań użytkownika i jego upodobań. Na szczęście na rynku dostępnych jest wiele modeli, które różnią się od siebie pod wieloma względami, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie takiego jednośladu do oczekiwań zarówno chłopców, jak i dziewczynek. Niezależnie od wybranego modelu, hulajnoga elektryczna z pewnością sprawdzi się jako praktyczny prezent na komunię.

Powyższe modele dostępne w sklepach z największym wyborem hulajnóg elektrycznych: 7way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, X-kom oraz Komputronik.

