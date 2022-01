Najnowocześniejsze czołgi świata. Czołgi podstawowe czwartej generacji

Poza standardowym współcześnie, wielowarstwowym pancerzem i armatą kalibru 120 mm, czołg został wyposażony w rozwiązania, pozwalające na wpięcie w sieciocentryczny system kierowania walką C4I (Command, Control, Communication, Computing And Intelligence - dowodzenie, kontrola, łączność, przetwarzanie danych i rozpoznanie), co ułatwia wymianę informacji i prowadzenie wspólnych działań zarówno z innymi czołgami, pojazdami czy oddziałami piechoty.

K2 to następny, po K1, południowokoreański czołg podsgtawowy. Zbudowano go choć poprzednik nadal pozostaje nowoczesnym sprzętem, górującym nad czołgami potencjalnego przeciwnika – Korei Północnej. W procesie projektowania czołgu K2 uwzględniano kilka nietypowych rozwiązań, jak uzbrojenie go w 140-mm armatę (co w wersjach rozwojowych K2 nadal pozostaje możliwe) czy bezzałogową wieżę.