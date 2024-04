Najpopularniejsze produkty na Amazon. Oto, na co warto zwrócić uwagę

Amazon to sklep internetowy, który przypadnie do gustu wszystkim tym, którzy lubią robić zakupy szybko i wygodnie bez konieczności wychodzenia z domu. Znajdziemy tutaj tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy. Warto jednak zwrócić uwagę na produkty cieszące się największą popularnością, które nabyły już setki, jak nie tysiące osób. Może znajdziemy jakąś inspirację dla siebie?

Najpopularniejsze produkty na Amazon

Jakie produkty najlepiej sprzedają się na Amazon w kwietniu? Poniżej znajdziesz odpowiedź na to pytanie i być może znajdziesz coś, co zapragniesz mieć. Przedstawiamy wybrane gadżety elektroniczne:

Amazon Fire TV Stick 4K streaming device

Amazon Echo Pop

Blink Outdoor 4

Amazon Fire 7 Kids tablet

Alpha Grillers Instant Read Meat Thermometer for Grill and Cooking

BOYA BY-V20 bezprzewodowy mikrofon USB-C

Ring Video Doorbell

Carson MicroBrite Plus 60x-120x LED Lighted Pocket Microscope

Amazon Fire TV Stick 4K streaming device

Fire TV Stick 4K © Amazon.com

Jednym z bestsellerów Amazon jest Fire TV Stick 4K, czyli urządzenie do streamingu HD. Rozwiązanie spodoba się wszystkich miłośnikom filmów i seriali, ponieważ oferuje szybką transmisję w Full HD i łatwy dostęp do takich serwisów jak Prime Video, Netflix, YouTube, Canal+, CDA TV itp. Łatwy w obsłudze pilot głosowy pozwala na wyszukiwanie i uruchamianie programów z różnych aplikacji za pomocą głosu. Zaprogramowane przyciski umożliwiają z kolei szybkie przejście do wybranych aplikacji, a także sterowanie głośnością telewizora i głośników. Można więc powiedzieć, że Fire TV Stick 4K ułatwia oglądanie telewizji.

Amazon Echo Pop

Echo Pop © Amazon.com

W czołówce bestsellerów Amazon wysoko plasuje się Echo Pop. Jest to szerokopasmowy, kompaktowy, inteligentny głośnik Wi-Fi i Bluetooth z Alexą. To niepozorne urządzenie zapewnia użytkownikom szerokie możliwości. Dzięki Echo Pop możemy odtwarzać muzykę, audiobooki i podcasty. Dodatkowo urządzenie w kilka chwil zamieni każdą przestrzeń w inteligentne pomieszczenie. Za pomocą głosu lub aplikacji Alexa jesteśmy w stanie sterować urządzeniami inteligentnego domu. A to jeszcze nie koniec. Echo Pop sprawdzić dla nas pogodę, a nawet pomoże znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania.

Blink Outdoor 4

Blink Outdoor 4 © Amazon.com

Na Amazonie niesłabnącą popularnością cieszy się także Blink Outdoor 4. Jest to inteligentna, bezprzewodowa kamera, która zadba o nasze szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Pozwala chronić nasz dom zarówno w jego wnętrzu, jak i na zewnątrz. W zestawie znajdują się trzy kamery, nadające się do umieszczenia w dowolnym miejscu. Zamontowany w nich czujnik ruchu, system wykrywania osób, noktowizor w podczerwieni i dwukierunkowe audio, a także dostęp do podglądu na żywo na naszym smartfonie pozwoli nam kontrolować, co dzieje się w domu np. pod naszą nieobecność. Dostaniemy powiadomienie, jeśli ktoś nieproszony pojawi się na naszej posesji. Dodatkowo producent przekonuje, że baterie w Blink Outdoor 4 mają dwuletnią żywotność.

Amazon Fire 7 Kids tablet

Amazon Fire 7 Kids tablet © Amazon.com

Amazon to doskonałe miejsce do wyszukiwania zabawek, czy elektroniki dla najmłodszych. Świadczy o tym popularność Amazon Fire 7 Kids tablet. Urządzenie dedykowane jest dzieciom w wieku od 3 do 7 lat. Dostępne w różnych kolorach przypadnie do gustu zarówno dziewczynkom, jak i chłopcom. Zwłaszcza że razem z urządzeniem otrzymujemy roczną subskrypcję Amazon Kids+. Ta usługa daje dostęp do tysięcy książek, filmów czy aplikacji. Co więcej, dzięki funkcji kontroli rodzicielskiej nie musimy się martwić, że dzieci, korzystając z Amazon Fire 7 Kids, trafią na nieodpowiednie treści. Easy-to-use Parent Dashboard pozwala filtrować treści na podstawie wieku dziecka, ustalać cele edukacyjne i limity czasowe oraz zapewniać dostęp do dodatkowych treści, takich jak Netflix i Disney +. Wszystko to na urządzeniu zapewniającym do 10 godzin nieprzerwanej pracy.

Carson MicroBrite Plus 60x-120x LED Lighted Pocket Microscope

Carson MicroBrite Plus 60x-120x LED Lighted Pocket Microscope © Amazon.com

Z ciekawszych bestsellerów Amazon, które spodobają się zarówno młodszym jak i starszym osobom na uwagę zasługuje Carson MicroBrite Plus 60x-120x LED Lighted Pocket Microscope. Ten lekki, kompaktowy mikroskop kieszonkowy z dużym zakresem powiększenia 60-120x daje możliwość niezwykłego poznawania otaczającego świata, zwłaszcza że jego rozmiary pozwalają go zabrać praktycznie wszędzie. W urządzeniu wykorzystano soczewki asferyczne, zapewniające doskonałe właściwości optyczne. Być może taki zakup będzie pierwszym krokiem w kierunku kariery naukowej?

Alpha Grillers Instant Read Meat Thermometer for Grill and Cooking

Alpha Grillers Instant Read Meat Thermometer for Grill and Cooking © Amazon.com

W zestawieniu bestsellerów z Amazon nie może zabraknąć sprzętów dla miłośników gotowania. Wśród chętnie kupowanych urządzeń jest Alpha Grillers Instant Read Meat Thermometer. To cyfrowy termometr z wodoodpornym podświetleniem tła i kalibracją, pozwalający na ultra szybki odczyt temperatury gotowanego mięsa, płynów, a nawet ciast. Mierzy temperaturę żywności w ciągu 2-3 sekund za pomocą precyzyjnej sondy. Termometr jest bardzo dokładny, a co więcej - można go bez obaw czyścić pod bieżącą wodą. Nie zajmuje też dużo miejsca. Po użyciu i oczyszczeniu wystarczy złożyć sondę i schować urządzenie w dogodnym dla nas miejscu.

BOYA BY-V20 bezprzewodowy mikrofon USB-C

BOYA BY-V20 bezprzewodowy mikrofon USB-C © Amazon.com

W kategorii bestsellery Amazon znajduje się BOYA BY-V20 bezprzewodowy mikrofon USB-C. Ten mini mikrofon klapowy można wykorzystać w przypadku urządzeń z portami typu C np. smartfonów z systemem Android, czy laptopów. Zapewnia bardzo długi czas pracy (może pracować nieprzerwanie przez 9 godzin) i redukcję szumów, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem w przypadku rozmów na YouTube, podcastów, Facebooka, czy nagrywania wideo. Dobrą informacją jest również to, że bezprzewodowy mikrofon BOYA BY-V20 posiada aż 24-miesięczną gwarancję. Sprawdzi się więc w wielu sytuacjach.

Ring Video Doorbell

Ring Video Doorbell © Amazon.com

Ring Video Doorbell to kolejne, popularne urządzenie na Amazon. Jest to dzwonek wideo 1080p HD z funkcjami, które pozwalają zobaczyć nam, usłyszeć i porozmawiać z kimkolwiek, kto stoi przed naszymi drzwiami, korzystając z telefonu, tabletu lub komputera. Urządzenie wyśle nam powiadomienia, gdy wykryje ruch lub gdy ktoś naciśnie dzwonek do drzwi. Dodatkowo można je połączyć z innymi sprzętami Ring, co jeszcze bardziej zwiększy nasze bezpieczeństwo, lub zdecydować się na zakup subskrypcji Ring Protect Plan. Pozwoli to nagrywanie filmów, sprawdzanie, co zarejestrowało się w ciągu ostatnich 180 dni, a nawet na udostępnianie filmów i zdjęć.