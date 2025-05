Najstarsze ślady gada. Australijskie odkrycie zmienia nasze spojrzenie na ewolucję

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w Australii dokonano przełomowego odkrycia, które zmienia dotychczasowe rozumienie ewolucji gadów. Na terenie równiny Snowy Plain, w pobliżu miasta Mansfield, znaleziono ślady najstarszego znanego gada, datowane na 350 mln lat. Odkrycie to sugeruje, że ewolucja gadów rozpoczęła się znacznie wcześniej, niż dotychczas sądzono.

Ślady odkryte przez lokalnych poszukiwaczy skamielin, Craiga Eury'ego i Johna Easona na fragmencie piaskowca wskazują na istnienie prehistorycznego zwierzęcia. Badania wktórych uczestniczył polski naukowiec, dr. Grzegorza Niedźwiedzkiego z Uniwersytetu w Uppsali potwierdziły, że odciski należą do owodniowca, grupy obejmującej gady, ptaki i ssaki.

Znalezisko to jest pierwszym dowodem na istnienie owodniowców na Gondwanie, prakontynencie, z którego wyłoniły się m.in. Australia i Ameryka Południowa. Odkrycie przesuwa chronologię ewolucji gadów o co najmniej 20 mln lat wstecz, co oznacza, że pierwsze gady zamieszkiwały półkulę południową wcześniej niż północną.