Największa pompa ciepła w Polsce. Wrocław odchodzi od węgla

We Wrocławiu zainstalowana zostanie największa pompa ciepła w Polsce. Warta kilkadziesiąt milionów złotych inwestycja pozwoli wykonać duży krok w kierunku odejścia tamtejszego ciepłownictwa od węgla.

System ciepłowniczy we Wrocławiu w całości oparty jest na spalaniu węgla. W obliczu ogólnoświatowego trendu, który zakłada możliwie szybką dekarbonizację poszczególnych gałęzi gospodarki, stolica Dolnego Śląska chce tę sytuację zmienić. To właśnie tam zostanie zamontowana największa systemowa pompa ciepła w Polsce.

Jak poinformowała spółka Fortum, która będzie realizować inwestycję, Wrompa, bo tak nazywać się będzie pompa, która stanie we Wrocławiu, będzie odzyskiwać ciepło odpadowe ze ścieków miejskich. Dzięki temu produkcja ciepła będzie ekologiczna i tańsza, niż miałoby to miejsce w przypadku klasycznej pompy, gdzie dolnym źródłem byłby grunt lub na przykład woda z rzeki, jak ma to miejsce w Mannheim.

- Rozpoczynamy inwestycję w największą systemową pompę ciepła w Polsce. Nowe źródło zasili sieć ciepłowniczą we Wrocławiu. To pierwszy krok w kierunku zazieleniania ciepła dla miasta. Inwestycja obejmuje budowę pompy ciepła o mocy 12,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, co umożliwi pozyskiwanie ekologicznego ciepła ze ścieków komunalnych i deszczowych głównie z centralnej i południowej części Wrocławia - mówi Piotr Górnik, prezes Fortum.

Wrompa będzie pierwszym odnawialnym źródłem, które zostanie wykorzystane we wrocławskim systemie ciepłowniczym. Ta pompa ciepła o mocy 12,5 MW pokryje ok. 5 proc. zapotrzebowania klientów sieciowych na ciepło.

Źródło zdjęć: © Fortum Wrompa. Największa pompa ciepła w Polsce

- Rosnąca liczba mieszkańców przyłączających się do ciepła sieciowego jest skutecznym sposobem walki ze smogiem, a każde ekologiczne źródło ciepła w sieci sprawia, że wrocławski system ciepłowniczy staje się jeszcze bardziej przyjazny środowisku. Trzymam kciuki za realizację projektu i liczę na to, że takich prośrodowiskowych projektów we wrocławskiej przestrzeni miejskiej będzie powstawało więcej - powiedział Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

Największa pompa ciepła w Polsce. Stanie we Wrocławiu

Wrocławska pompa ciepła zostanie wybudowana na terenie przepompowni ścieków Port Południe. Zostanie ona połączona z systemem ciepłowniczym Fortum przez sieć o długości kilometra i średnicy ok. pół metra. Realizacja inwestycji rozpocznie się w styczniu 2023 r. od budowy przyłącza. W marcu natomiast ruszą prace budowlane.

Zgodnie z harmonogramem prac, uruchomienie pompy nastąpi w kwietniu 2024 r. Przewidywany koszt całego przedsięwzięcia to 82 mln złotych. Miasto może liczyć na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w kwocie 18 mln złotych, a także na wsparcie z budżetu państwa w kwocie 3 mln złotych.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii