Wielka farma fotowoltaiczna na Dolnym Śląsku. Zajmie 50 hektarów

Tauron do budowy wspomnianej farmy fotowoltaicznej zużyje 80 tys. modułów fotowoltaicznych. Moc całego obiektu, czyli 46 MW, wystarczy do zaspokojenia potrzeb energetycznych 17 tys. gospodarstw domowych. Choć budowa obiektu została zapowiedziana dopiero w listopadzie, ma ona rozpocząć się całkiem szybko, bo jeszcze przed końcem 2022 r.

- Nowy projekt OZE to dowód na to, że nawet w czasie kryzysu energetycznego Zielony Zwrot TAURONA nie zwalnia. W ostatnich tygodniach zakończyliśmy budowę farmy wiatrowej w Piotrkowie Trybunalskim i ogłosiliśmy budowę kolejnej elektrowni wiatrowej, tym razem w Nowej Brzeźnicy. Realizujemy ambitny plan transformacji naszego miksu wytwórczego. Do 2030 roku w odnawialnych źródłach energii chcemy zainstalować aż 3,7 GW mocy - mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Budowa farmy fotowoltaicznej, która stanie niedaleko Polkowic, ma zostać ukończona w pierwszej połowie 2024 r. Obiekt ten stanowi część strategicznych działań spółki, która do 2025 r. planuje dysponować 1600 MW zainstalowanymi w odnawialnych źródłach energii. Do 2030 r. Tauron chce mieć zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych ok. 3700 MW, co ma przekładać się na 80 proc. całego miksu energetycznego grupy. Jeśli o samą fotowoltaikę chodzi, do 2025 r. Grupa Tauron chce dysponować mocą rzędu 700 MW, a do 2030 r. dwukrotnie większą, bo 1400 MW.