Największa turbina wiatrowa. Postawili ją w zaledwie 24 godziny

Goldwind Technology to chińska firma energetyczna, która zasłynęła na przestrzeni lat realizacją niezwykle ambitnych projektów z dziedziny energetyki wiatrowej. Od pewnego czasu, firma ta zajmuje się instalacją niektórych z najpotężniejszych i największych turbin wiatrowych na całym świecie. Co więcej, teraz Goldwind może pochwalić się tym, że robi to też najszybciej na świecie.