Największy wiatrak na świecie. Tajfun pomógł mu pobić rekord

Rekordzistką jest turbina wiatrowa GWH252-16MW firmy Goldwind, zainstalowana w chińskiej prowincji Fujian na południowym wschodzie kraju. Wyróżnia ją olbrzymi, 252-metrowy wirnik i łączna powierzchnia wynosząca około 50 tys. m kw, co odpowiada siedmiu standardowym boiskom piłkarskim. Sama piasta natomiast ma wysokość 146 m, co można by porównać do 50-piętrowego budynku.